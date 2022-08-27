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Футбол

Модест своим дебютным голом принес Боруссии Д победу над Гертой

Форвард впервые отличился в футболке новой команды, что позволило ей завоевать три очка.
Сегодня, 18:27
Антони Модест / Getty Images
Антони Модест / Getty Images
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В Берлине на Олимпиаштадион состоялся матч четвертого тура немецкой Бундеслиги, в котором Герта принимала в гостях дортмундскую Боруссию.

Исход встречи решил единственный гол новичка "шмелей" Антони Модеста, который стал для 34-летнего француза первым в новой команде.

На данный момент подопечные  Эдина Терзича занимают пятое место с девятью очками в активе. Герта же опустилась на предпоследнее место с одним очком.

В следующем туре "шмели" сыграют против Хоффенхайма, а берлинский клуб съездит в гости к Аугсбургу.

Герта - Боруссия Д 0:1
Гол: Модест, 32

Герта: Кристенсен - Кенни, Кемпф (Зельке, 80), Дардай, Платтенхардт - Сердар (Боатенг, 75), Тузар, Боетьюс (Йоветич, 55) - Лукебакио (Ріхтер, 75), Канга, Эджуке.

Боруссия Д: Кобель - Вольф (Менье, 67), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейро (Азар, 86) - Беллингем, Озкан, Адейеми (Байно-Гиттенс, 61), Ройс, Брандт - Модест (Зюле, 86).

Предупреждение: Рихтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига герта Боруссия Дортмунд
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