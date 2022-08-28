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Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:20
Бавария - Боруссия М / Getty Images
Бавария - Боруссия М / Getty Images
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В рамках четвертого тура чемпионата Германии Бавария на своем поле принимала Боруссию М. 

Гости вышли вперед на 43-й минуте благодаря голу Тюрама.

Мюнхенский клуб старался сравнять счет, доминируя по ходу всего второго тайма. Только на 83-й минуте им удалось избежать поражения, ведь Сане нанес голевой удар.

В концовке у команд было несколько моментов, но реализовать больше никто не сумел.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Боруссия М:

Бавария - Боруссия Менхенгладбах - 1:1
Голы: Сане, 83 - Тюрам, 43

Бавария: Нойер - Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис - Киммих, Забитцер (Мусиала, 68) - Коман, Мюллер, Сане (Де Лигт, 85) - Мане (Гнабри, 67)

Боруссия М: Зоммер - Скалли, Итакура, Элведи, Нетц - Крамер, Коне (Янчке, 85) - Хофманн (Херрманн, 85), Нойхаус (Фридрих, 77), Плеа (Вольф, 52) - Тюрам

Предупреждения: Киммих, Забітцер, Сане - Плеа.

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Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

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