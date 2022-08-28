Бавария готова предложить своему вратарю новый контракт, но тот может уйти

Забрав у Шальке бесплатно вратаря Александера Нюбеля летом 2020 года мюнхенская Бавария намеревалась тем самым закрыть потенциально опасный вратарский вопрос, ведь Мануэль Нойер не вечен.

Он хоть и не вечен, но, как оказалось, все равно не собирается сдавать в игровом плане, а потому уже спустя год Нюбель был отправлен на два года в аренду в Монако.

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Нынешний контракт 25-летнего немца рассчитан до лета 2025 года, а соглашение с Нойером действует до 2024 года. Бавария готова предложить Нюбелю новый контракт, но все зависит от самого игрока, передает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker.

Сообщается, что молодой вратарь подумает над предложением клуба только в том случае, если Нойер покинет команду по истечению срока своего контракта. По словам агента Нюбеля, если же Мануэль останется, Александер захочет, чтобы его продали, так как он не собирается вновь сидеть на скамейке запасных весь сезон.