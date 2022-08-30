iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси может за 90 млн евро подписать защитника РБ Лейпцига

Лондонский клуб намерен усилиться хорватским центрбеком.
Сегодня, 22:12
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images
0 0 0

Челси готов заплатить 90 миллионов евро за защитника РБ Лейпцига Йошко Гвардиола. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб ведет переговоры с "быками" о трансфере 20-летнего хорвата. Челси предложил около 90 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.

Отметим, если переход Гвардиола оформят в это трансферное окно, то игрок лишь следующим летом сможет присоединиться к лондонскому клубу.

В текущем сезоне на счету хорвата 4 матча в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что ключевой хавбек Челси выбыл на длительный срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси РБ Лейпциг
0 0 0

Статьи по теме

Саутгемптон добыл волевую победу над Челси Саутгемптон добыл волевую победу над Челси
Челси - Лестер 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Челси - Лестер 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Челси в меньшинстве обыграл Лестер Челси в меньшинстве обыграл Лестер
Соперник Шахтера по группе в ЛЧ обыграл Вольфсбург Соперник Шахтера по группе в ЛЧ обыграл Вольфсбург
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа23:42
Саутгемптон добыл волевую победу над Челси
Европа23:18
Клопп хочет, чтобы Ливерпуль успел усилить состав до закрытия трансферного окна
Европа22:51
Хавбек Барселоны может продолжить карьеру в ОАЭ
Бокс22:30
Бокс: расписание боев
Европа22:12
Челси может за 90 млн евро подписать защитника РБ Лейпцига
Европа21:46
Саутгемптон близок к тому, чтобы перехватить у МЮ вингера ПСВ
Европа21:27
Сассуоло и Милан не смогли выявить между собой сильнейшего
Европа20:56
Мерфи: Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат
ММА20:33
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа20:15
МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK