Челси может за 90 млн евро подписать защитника РБ Лейпцига
Лондонский клуб намерен усилиться хорватским центрбеком.
Челси готов заплатить 90 миллионов евро за защитника РБ Лейпцига Йошко Гвардиола. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Лондонский клуб ведет переговоры с "быками" о трансфере 20-летнего хорвата. Челси предложил около 90 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.
Отметим, если переход Гвардиола оформят в это трансферное окно, то игрок лишь следующим летом сможет присоединиться к лондонскому клубу.
В текущем сезоне на счету хорвата 4 матча в рамках Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что ключевой хавбек Челси выбыл на длительный срок.