Ключевой хавбек Челси выбыл на длительный срок

Нголо Канте не поможет "синим" в ближайших матчах.

Лондонский Челси потерпит проблемы с центром поля в нескольких следующих матчах.

Как сообщил главный тренер клуба Томас Тухель, хавбек "синих" Нголо Канте не сможет выйти на поле в ближайший месяц

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"Его трудно заменить, он очень уникален. Мы были исполнены надежд после предсезонной подготовки, потому что мы создали ему индивидуальную подготовку" - заявил немец.

В этом сезоне Канте провел лишь 2 матча, не отметившись результативными действиями.