Соперник Динамо в Лиге Европы усилился форвардом Челси

Стамбульский Фенербахче усилил атакующую линию в предвдерии старта группового этапа Лиги Европы.

"Желтые канарейки" подписали нападающего Челси и сборной Бельгии Миши Батшуайи.

Деталей соглашения пресс-служба клуба не сообщает.

"Наш клуб договорился о трансфере Миши Батшуайи в наш клуб.

Футболист прилетел в Стамбул, чтобы дать пресс-конференцию, пройти медосмотр и подписать контракт", - сказано в заявлении турецкого гранда.

Напомним, в рамках Лиги Европы Фенербахче снова встретится с киевским Динамо. Первый матч между командами пройдет уже в следующий четверг, 8 сентября, в 19:45 по Киеву.

Ранее команды встречались во втором раунде квалификации в групповой этап Лиги чемпионов, где "бело-синие" победили по сумме двух матчей.