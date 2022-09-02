iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Соперник Динамо в Лиге Европы усилился форвардом Челси

Фенербахче подписал Миши Батшуайи.
Сегодня, 15:11
Миши Батшуайи
Миши Батшуайи
0 0 0

Стамбульский Фенербахче усилил атакующую линию в предвдерии старта группового этапа Лиги Европы.

"Желтые канарейки" подписали нападающего Челси и сборной Бельгии Миши Батшуайи.

Деталей соглашения пресс-служба клуба не сообщает.

"Наш клуб договорился о трансфере Миши Батшуайи в наш клуб.

Футболист прилетел в Стамбул, чтобы дать пресс-конференцию, пройти медосмотр и подписать контракт", - сказано в заявлении турецкого гранда.

 

Напомним, в рамках Лиги Европы Фенербахче снова встретится с киевским Динамо. Первый матч между командами пройдет уже в следующий четверг, 8 сентября, в 19:45 по Киеву.

Ранее команды встречались во втором раунде квалификации в групповой этап Лиги чемпионов, где "бело-синие" победили по сумме двух матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы Челси фенербахче турция Динамо Киев
0 0 0

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Специя Коваленко арендовала игрока Челси Специя Коваленко арендовала игрока Челси
"Я бы на пике заиграл бы за сборную Украины" Усик рассказал, что хочет продолжать играть в футбол "Я бы на пике заиграл бы за сборную Украины" Усик рассказал, что хочет продолжать играть в футбол
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа16:43
Яремчук рассказал, почему перешел в Брюгге
Европа16:13
NaVi без шансов уступили endsport на ESL Sport League 16
Европа15:43
Ярмоленко - в старте на матч первого тура чемпионата ОАЭ
Европа15:11
Соперник Динамо в Лиге Европы усилился форвардом Челси
Сборные14:55
Украина - Великобритания: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
Украина14:40
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Киберспорт14:30
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа14:19
Специя Коваленко арендовала игрока Челси
Бокс13:42
Усик рассказал, почему принял решение отправиться на реванш с Джошуа
Бокс13:30
Усик: Бой с Альваресом интересен только из-за денег
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK