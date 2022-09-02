Яремчук рассказал, почему перешел в Брюгге

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о своем трансфере из стана лиссабонской Бенфики в Брюгге.

По словам Яремчука, он принял решение вернуться в чемпионат Бельгии из-за желания выигрывать трофеи и становиться лучшим бомбардиром лиги.

"Рад перейти в Брюгге, потому что хочу выигрывать трофеи, всегда быть на вершине, играть в Лиге чемпионов и забывать много голов.

Когда я играл в Бельгии за Гент против Брюгге, мне было очень тяжело здесь. Поддержка на стадионе Брюгге всегда невероятна. Не могу дождаться, когда почувствую эту атмосферу.

В Бельгии много индивидуально сильных, молодых и талантливых футболистов. Футбол здесь открытый, а команды квалифицированы. Надеюсь, я помогу клубу.

Я хорошо знаю игрока Брюгге Эдуарда Соболя, мы с ним играем за сборную Украины. Он пытается помогать мне. Благодарю его, он очень помогает мне", – заявил украинец в комментарии пресс-службе Брюгге.