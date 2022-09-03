Челси вырвал победу у Вест Хэма под занавес встречи

"Синие" за шесть туров чемпионата Англии добыли третью викторию.

В субботу, 3 сентября, в рамках 6 тура АПЛ Челси принимал на своем поле Вест Хэм. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На протяжении всей встречи "синие" контролировали мяч, однако данное преимущество не привело к обилию забитых мячей.

Лишь во втором тайме зрители увидели голы. Сначала гости забили на 62-й минуте, однако Челси после этого дважды отметился в ворота "молотобойцев".

Хозяевам принес три очка гол Кая Хавертца на 88-й минуте.

После 6 туров Челси идет на 5 месте с 10 баллами, а Вест Хэм занимает 17 строчку, набрав 4 очка.

Челси - Вест Хэм 2:1

Голы: Чилуэлл, 76, Хавертц, 88

Челси: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Фофана, Кукурелья, Ковачич, Лофтус-Чик, Галлахер, Пулишич (Маунт, 60), Стерлинг.

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Эмерсон, Соучек, Райс, Форнальс (Корне, 86), Лукас Пакета (Огбонна, 83), Антонио (Бенрахма, 74), Боуэн.

Предупреждения: Лофтус-Чик, Кукурелья, Джеймс, Антонио, Керер.