Соперник Динамо уничтожил оппонента в чемпионате: Ренн разгромил Осер

"Красно-черные" отправили в ворота противника пять безответных мячей.

В воскресенье, 11 сентября, Ренн в рамках седьмого тура чемпионата Франции принимал на своем поле Осер.

Соперник киевского Динамо по групповому этапу Лиги Европы уверенно разобрался дома с оппонентом, одержав сверхубедительную победу со счетом 5:0.

"Красно-черные" вышли вперед уже в дебюте встречи, когда отличился Камал Сулемана, а погром гостям хозяева поля устроили по истечении часа игры. Сначала Амин Гуири удвоил преимущество Ренна, затем Мартен Терье забил третий мяч, а добили соперника Флавьен Тэ и Маттис Аблин.

После семи сыгранных матчей Ренн с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. Осер идет на 14-й строчке с семью баллами.

Ренн - Осер 5:0

Голы: Сулемана, 5, Гуири, 60, Терье, 68, Тэ 78, Аблин, 85

Ренн: Манданда - Траоре, Родон, Теате, Трюффер (Аблин, 83) - Бурижо, Дуэ (Майер, 74), Сантамария (Угочукву, 12), Сулемана (Тэ, 46) - Гуири, Терье (Мелинг, 74)

Осер: Костиль - Жоли, Жубал, Коэфф, Менса - Туре (Мчангама, 75) - Синайоко (Эн, 69), Сахи, Равелосон, Отре (Перрен, 64) - Ньянг (Дужимон, 75)

Предупреждение: Родон, 28.

Напомним, что во втором туре группового раунда Лиги Европы в четверг, 15 сентября, Динамо примет АЕК, а Ренн встретится на своем поле с Фенербахче.