iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Соперник Динамо уничтожил оппонента в чемпионате: Ренн разгромил Осер

"Красно-черные" отправили в ворота противника пять безответных мячей.
Сегодня, 20:27
Ренн разгромил Осер / staderennais.com
Ренн разгромил Осер / staderennais.com
0 0 0

В воскресенье, 11 сентября, Ренн в рамках седьмого тура чемпионата Франции принимал на своем поле Осер.

Соперник киевского Динамо по групповому этапу Лиги Европы уверенно разобрался дома с оппонентом, одержав сверхубедительную победу со счетом 5:0.

"Красно-черные" вышли вперед уже в дебюте встречи, когда отличился Камал Сулемана, а погром гостям хозяева поля устроили по истечении часа игры. Сначала Амин Гуири удвоил преимущество Ренна, затем Мартен Терье забил третий мяч, а добили соперника Флавьен Тэ и Маттис Аблин.

После семи сыгранных матчей Ренн с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. Осер идет на 14-й строчке с семью баллами.

Ренн - Осер 5:0

Голы: Сулемана, 5, Гуири, 60, Терье, 68, Тэ 78, Аблин, 85

Ренн: Манданда - Траоре, Родон, Теате, Трюффер (Аблин, 83) - Бурижо, Дуэ (Майер, 74), Сантамария (Угочукву, 12), Сулемана (Тэ, 46) - Гуири, Терье (Мелинг, 74)

Осер: Костиль - Жоли, Жубал, Коэфф, Менса - Туре (Мчангама, 75) - Синайоко (Эн, 69), Сахи, Равелосон, Отре (Перрен, 64) - Ньянг (Дужимон, 75)

Предупреждение: Родон, 28.

Напомним, что во втором туре группового раунда Лиги Европы в четверг, 15 сентября, Динамо примет АЕК, а Ренн встретится на своем поле с Фенербахче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы ренн Динамо Киев Осер Лига 1 чемпионат франции
0 0 0

Статьи по теме

"Проблема не в игре": Луческу оценил первую победу Динамо в чемпионате "Проблема не в игре": Луческу оценил первую победу Динамо в чемпионате
Ренн - Осер 5:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции Ренн - Осер 5:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Динамо обыграло Колос, Шахтер разгромно проиграл: стартовал женский чемпионат Украины Динамо обыграло Колос, Шахтер разгромно проиграл: стартовал женский чемпионат Украины
Фрайбург уступил первое место в Бундеслиге, Бавария теперь третья Фрайбург уступил первое место в Бундеслиге, Бавария теперь третья
Помочь журналистам

Видео

Реал - Мальорка 4:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Мальорка 4:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли
просмотров

Последние новости

Украина22:12
"Проблема не в игре": Луческу оценил первую победу Динамо в чемпионате
Украина22:04
Динамо обыграло Колос, Шахтер разгромно проиграл: стартовал женский чемпионат Украины
Европа21:36
Фрайбург уступил первое место в Бундеслиге, Бавария теперь третья
Олимпийские виды21:25
Украинец Кулик выиграл медаль чемпионата мира по борьбе
Сборные21:10
Евробаскет-2022. Италия выбила Сербию с Йокичем из турнира
Европа20:56
Ренн - Осер 5:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Киберспорт20:41
ESL Pro League S16: онлайн-трансляция решающего матча FaZe - BIG
Европа20:27
Соперник Динамо уничтожил оппонента в чемпионате: Ренн разгромил Осер
Украина19:56
Украинское сообщество ОАЭ поздравило Ярмоленко с дебютным голом за Аль-Айн
Сборные19:34
Багатскис назвал причину поражения сборной Украины в 1/8 финала Евробаскета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK