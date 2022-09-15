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Коваль - в старте на матч против МЮ

Украинский голкипер сможет помочь Шерифу показать хорошую игру в противостоянии с "красными дьяволами".
Сегодня, 19:28
Максим Коваль
Максим Коваль
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В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы молдавский Шериф на своем поле встретится с Манчестер Юнайтед.

В составе хозяев на поле выйдет украинский вратарь Максим Коваль.

В свою очередь, в старте манкунианцев выходит португальский форвард Криштиану Роналду.

Шериф: Коваль – Зохури, Кики, Радельич, Кпозо – Бадоло, Кьябу, Диоп – Аканби, Уттара – Атьемвен.

Запасные: Гедеш, Визеу, Ерон, Виктор, Мумуни, Пащенко, Салифу, Челядник.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Маласия, Мартинес, Варан, Далот – Эриксен, Мактоминей, Санчо, Бруно, Антони – Роналду.

Запасные: Эланга, Гарначо, МакНилл, Икбал, Витек, Хитон, Шоу, Фред, Магуайр, Линделеф, Каземиро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы
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