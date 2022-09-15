Коваль - в старте на матч против МЮ
Украинский голкипер сможет помочь Шерифу показать хорошую игру в противостоянии с "красными дьяволами".
В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы молдавский Шериф на своем поле встретится с Манчестер Юнайтед.
В составе хозяев на поле выйдет украинский вратарь Максим Коваль.
В свою очередь, в старте манкунианцев выходит португальский форвард Криштиану Роналду.
Шериф: Коваль – Зохури, Кики, Радельич, Кпозо – Бадоло, Кьябу, Диоп – Аканби, Уттара – Атьемвен.
Запасные: Гедеш, Визеу, Ерон, Виктор, Мумуни, Пащенко, Салифу, Челядник.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Маласия, Мартинес, Варан, Далот – Эриксен, Мактоминей, Санчо, Бруно, Антони – Роналду.
Запасные: Эланга, Гарначо, МакНилл, Икбал, Витек, Хитон, Шоу, Фред, Магуайр, Линделеф, Каземиро.