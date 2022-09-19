Челси переманит у Зальцбурга человека, подписавшего Мане и Холанда

Потерпев неудачу с Луишем Кампушом, который не намерен покидать ПСЖ, лондонский Челси нашел себе новую кандидатуру на позицию спортивного директора.

По информации Фабрицио Романо, "синие" договорились с Кристофом Фройндом, занимающим аналогичную должность в РБ Зальцбург. Все стороны сделки пришли к согласию по смене рабочего места 45-летнего австрийца.

Сообщается, что он будет работать вместе с Грэмом Поттером над перестройкой команды, а сам главный тренер "пенсионеров" одобрил кандидатуру Фройнда.

Стоит отметить, что благодаря Кристофу Фройнду Европа сейчас знает таких игроков, как Эрлинг Холанд, Садио Мане, Дайо Упамекано и многих других. Во время его работы в Зальцбурге, на продажах футболистов клуб получил прибыль в размере более 500 миллионов евро.