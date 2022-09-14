Челси намерен переманить спортивного советника ПСЖ Кампуша

После увольнения Томаса Тухеля Челси назначил Грэма Поттера на руководящую должность. Сейчас "пенсионеры"" перетряхивают свой фронт-офис, сосредоточившись на спортивном советнике ПСЖ Луише Кампуше.

Французское издание Le Parisien сообщило, что новый владелец Челси Тодд Боэли готов заключить с Кампушем контракт, согласно которому португальский специалист будет зарабатывать 8 миллионов евро в год.

Кроме того, контракт будет заключен при условии, что Кампуш немедленно покинет свою должность в ПСЖ и возьмет на себя ответственность за следующие два трансферных окна в Лондоне.

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"Синие" также готовы выделить ему 300 миллионов евро, чтобы инвестировать в перестройку основного состава команды. Ни один пункт действующего контракта португальца с французским клубом не мешает ему принять предложение англичан.

Есть только одно условие: он не может работать более чем в трех клубах. На данный момент он курирует ПСЖ и Сельту.