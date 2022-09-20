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Соперник Шахтера в ЛЧ намерен заключить новый контракт с одним из ключевых полузащитников

Ольмо близок к подписанию нового договора.
Сегодня, 12:50
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images
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РБ Лейпциг работает над новым соглашением с полузащитником Дани Ольмо. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Немецкий клуб готов продлить контракт с 24-испанцем до 2027 года с повышением зарплаты до 5-5,5 млн евро за сезон. При этом в новом договоре не предусмотрена опция выкупа.

Напомним, Действующее соглашение Ольмо с РБ Лейпцигом рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне на счету испанца 2 ассиста в 5 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Боруссии возглавил РБ Лейпциг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг дани ольмо
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