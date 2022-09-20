Соперник Шахтера в ЛЧ намерен заключить новый контракт с одним из ключевых полузащитников

РБ Лейпциг работает над новым соглашением с полузащитником Дани Ольмо. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Немецкий клуб готов продлить контракт с 24-испанцем до 2027 года с повышением зарплаты до 5-5,5 млн евро за сезон. При этом в новом договоре не предусмотрена опция выкупа.

Напомним, Действующее соглашение Ольмо с РБ Лейпцигом рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне на счету испанца 2 ассиста в 5 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Боруссии возглавил РБ Лейпциг.