Де Йонг высказался о летнем интересе со стороны МЮ и Челси

Нидерландский хавбек заявил, что у клубов из АПЛ не было никаких шансов его подписать.

Этим летом нидерландского полузащитника Френки де Йонга пытались подписать МЮ и Челси.

Футболист наконец высказался об интересе к себе со стороны "красных дьяволов" и "синих".

Хавбек заявил, что еще до открытия летнего трансферного окна принял решение не уходить из клуба..

Интерес со стороны Челси и Манчестер Юнайтед? Я еще в мае решил, что хочу остаться в Барселоне.

Я никогда не менял это решение в течение лета", — цитирует слова Фрэнки де Йонга инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на издание NOS.

В текущей кампании де Йонг провел 8 матчей во всех клубных турнирах, забив один мяч.