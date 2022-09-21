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Де Йонг высказался о летнем интересе со стороны МЮ и Челси

Нидерландский хавбек заявил, что у клубов из АПЛ не было никаких шансов его подписать.
Сегодня, 22:27
Френки де Йонг
Френки де Йонг
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Этим летом нидерландского полузащитника Френки де Йонга пытались подписать МЮ и Челси.

Футболист наконец высказался об интересе к себе со стороны "красных дьяволов" и "синих".

Хавбек заявил, что еще до открытия летнего трансферного окна принял решение не уходить из клуба..

Интерес со стороны Челси и Манчестер Юнайтед? Я еще в мае решил, что хочу остаться в Барселоне.

Я никогда не менял это решение в течение лета", — цитирует слова Фрэнки де Йонга инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на издание NOS.

В текущей кампании де Йонг провел 8 матчей во всех клубных турнирах, забив один мяч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси мю Френки де Йонг
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