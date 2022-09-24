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Почеттино отказался от предложения французского клуба

Аргентинец ждет более привлекательные варианты продолжения карьеры.
Сегодня, 15:37
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images
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После увольнения из ПСЖ Маурисио Почеттино пока что остается безработным. На его место в Париж был приглашен Кристоф Галтье из Ниццы.

Нынешний тренер "орлят" Люсьен Фавр пока что не справляется со своей работой - руководство клуба недовольно тем, что команда на данный момент занимает тринадцатое место в чемпионате Франции.

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В связи с этим французы обратились к Почеттино с предложением возглавить Ниццу, но, по информации Фабрицио Романо, аргентинец ответил отказом.

Сообщается, что 50-летний специалист ожидает более привлекательного варианта, в том числе из Английской Премьер-лиги, где близок к отставке тренер Лестера Брендан Роджерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ницца Лига 1 Маурисио Почеттино
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