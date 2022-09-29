Нюбель: Нет смысла возвращаться в Баварию, если там будет Нойер

Немецкий страж ворот хочет играть, а не сидеть за спиной у великого соотечественника в Мюнхене.

Переходя из Шальке в Баварию летом 2020 года, 25-летний Александер Нюбель надеялся сменить в рамке ворот мюнхенской Баварии Мануэля Нойера. Но его старший коллега, который десятилетием ранее проделал точно такой же путь, не собирается сдавать позиций.

Нюбель, который проводит второй сезон в аренде в Монако, выразил мнение, что ему не стоит возвращаться в Мюнхен, пока там находиться Нойер.

"Если Нойер останется в Баварии, а у него контракт до 2024 года, то мне нет смысла возвращаться", - цитирует вратаря Фабрицио Романо.

"У меня есть действующий контракт с Баварией. Но клубу бессмысленно держать в составе и меня, и Мануэля".

Напомним, что Бавария находится в поисках дублера Мануэля Нойера. В список потенциального приобретения попал голкипер сборной Украины.