iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ сумел дожать и обыграть Ниццу в концовке встречи

Месси и Мбаппе помогли своей команде в непростом поединке.
Сегодня, 00:19
Штрафной Месси / Getty Images
Штрафной Месси / Getty Images
0 0 0

В субботу, 2 октября, в рамках 9 тура Лиги 1 ПСЖ встречался с Ниццей. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На 29-й минуте встречи Лео Месси изящным ударом со штрафного вывел свою команду вперед. Данный гол стал для аргентинца пятым в чемпионате Франции в этом сезоне.

Во второй половине встречи Лаборде сравнял счет, после чего гости решили засесть в оборону для сохранения результата. Долгое время парижане не могли никак подобраться к воротам Шмейхеля, однако Мбаппе сумел реализовать один из немногих своих моментов, принеся своей команде победу.

После 9 туров ПСЖ идет на первом месте с 25 очками, а Ницца занимает 13 строчку, набрав 8 баллов.

ПСЖ - Ницца 2:1

Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 - Лаборде, 47

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос - Мукиеле, Бернат (Мендеш, 59), Фабиан Руис (Саншеш, 72; Данилу Перейра, 88), Витинья - Месси (Сарабия, 88), Неймар, Экитик (Мбаппе, 59).

Ницца: Шмейхель -  Аталь (Лотомба, 76), Данте, Росарио, Вити - Бар, Баркли (Пепе, 62), Диоп, Рэмзи (Тюрам, 62), Лемина (Бека-Бека, 76) - Лаборд (Делор, 84).

Предупреждения: Данте - Сарабия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца ПСЖ Лига 1
0 0 0

Статьи по теме

МЮ и ПСЖ следят за лидером Бенфики МЮ и ПСЖ следят за лидером Бенфики
Мбаппе хотел видеть в ПСЖ звезду Манчестер Юнайтед Мбаппе хотел видеть в ПСЖ звезду Манчестер Юнайтед
ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта
Гальтье: Не думаю, что в ПСЖ у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной Гальтье: Не думаю, что в ПСЖ у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Эмполи - Милан 1:3 Видео голов и обзор матча
Киберспорт00:31
ESL Pro League Season 16: Liquid и Vitality сыграют в финале турнира
Европа00:19
ПСЖ сумел дожать и обыграть Ниццу в концовке встречи
Европа00:00
Гол Левандовски принес Барселоне победу над Мальоркой
Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан на последних секундах вырвал победу над Эмполи
Европа23:10
Коке - рекордсмен Атлетико по количеству проведенных матчей за клуб
Европа22:52
Манчестер Юнайтед мог летом усилиться хавбеком Ювентуса
Бокс22:48
Энди Руис готов выйти вместо Джошуа на бой против Фьюри
Европа22:22
Интер - Рома 1:2 Видео голов и обзор матча
Европа22:18
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK