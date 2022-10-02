ПСЖ сумел дожать и обыграть Ниццу в концовке встречи

Месси и Мбаппе помогли своей команде в непростом поединке.

В субботу, 2 октября, в рамках 9 тура Лиги 1 ПСЖ встречался с Ниццей. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На 29-й минуте встречи Лео Месси изящным ударом со штрафного вывел свою команду вперед. Данный гол стал для аргентинца пятым в чемпионате Франции в этом сезоне.

Во второй половине встречи Лаборде сравнял счет, после чего гости решили засесть в оборону для сохранения результата. Долгое время парижане не могли никак подобраться к воротам Шмейхеля, однако Мбаппе сумел реализовать один из немногих своих моментов, принеся своей команде победу.

После 9 туров ПСЖ идет на первом месте с 25 очками, а Ницца занимает 13 строчку, набрав 8 баллов.

ПСЖ - Ницца 2:1

Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 - Лаборде, 47

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос - Мукиеле, Бернат (Мендеш, 59), Фабиан Руис (Саншеш, 72; Данилу Перейра, 88), Витинья - Месси (Сарабия, 88), Неймар, Экитик (Мбаппе, 59).

Ницца: Шмейхель - Аталь (Лотомба, 76), Данте, Росарио, Вити - Бар, Баркли (Пепе, 62), Диоп, Рэмзи (Тюрам, 62), Лемина (Бека-Бека, 76) - Лаборд (Делор, 84).

Предупреждения: Данте - Сарабия.