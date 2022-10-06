Форвард РБ Лейпциг - лучший игрок 3 тура группового этапа ЛЧ

Андре Силву наградили за перформанс в матче с Селтиком.

Пресс-служба УЕФА объявила лучшего футболиста недели в рамках Лиги чемпионов.

Им стал португальский нападающий из РБ Лейпциг Андре Силва.

Игрок отметился дублем и одним ассистом в матче с шотландским Селтиком.

В борьбе за приз португалец обошел Анхеля ди Марию (Ювентус), Джуда Беллингема (Боруссия Д) и Джованни ди Лоренцо (Наполи).

После трех туров РБ Лейпциг находится на третьем месте с тремя очками, опережая Селтик (1 балл) и уступая Шахтеру (4 пункта) и Реалу (9 очков).