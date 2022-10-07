iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Выгляжу как чувак из "Истории игрушек": Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23

Англичанин раскритиковал известного разработчика игр.
Вчера, 23:45
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images
0 0 0

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш пожаловался в соцсетях на канадскую компанию Electronic Arts за свою внешность в новой части FIFA.

"Ну да ладно, мужики. Я выгляжу как тот чувак из "Истории игрушек", - написал англичанин.

В текущем сезоне на счету Грилиша 1 гол в 4 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фото Манчестер Сити джек грилиш FIFA 23
0 0 0

Статьи по теме

Гвардиола: Холанд может стать лучше Гвардиола: Холанд может стать лучше
Реал попытается подписать Холанда в 2024 году Реал попытается подписать Холанда в 2024 году
Он робот: Более 400 тысяч человек подписали петицию об отстранении Холанда от АПЛ Он робот: Более 400 тысяч человек подписали петицию об отстранении Холанда от АПЛ
Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022 Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем
"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Неймар назвал главную составляющую для победы в Лиге чемпионов
Европа00:25
Пьянич: В тренировках Кумана не было ни тактики, ни идей
Киберспорт00:03
Европейский RMR-турнир. Группа А: Astralis и G2 не попали на мейджор
Вчера, 23:45
Европа23:45
"Выгляжу как чувак из "Истории игрушек": Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23
Европа23:14
Гвардиола: Холанд может стать лучше
Бокс22:50
Бокс: расписание боев
Киберспорт22:33
G2 сенсационно проиграли GamerLegion и не будут играть на IEM Major Rio
ММА22:11
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:49
Месси получил повреждение в матче с Бенфикой
Европа21:20
Алаба назвал своего фаворита на Золотой мяч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK