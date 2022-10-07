"Выгляжу как чувак из "Истории игрушек": Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш пожаловался в соцсетях на канадскую компанию Electronic Arts за свою внешность в новой части FIFA.

"Ну да ладно, мужики. Я выгляжу как тот чувак из "Истории игрушек", - написал англичанин.

В текущем сезоне на счету Грилиша 1 гол в 4 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста.