РБ Лейпциг в голевой перестрелке обыграл Герту
Соперник Шахтера в ЛЧ добыл победу в рамках национального первенства.
В десятом туре Бундеслиги РБ Лейпциг встретился с Гертой.
Коллектив Марко Розе добыл победу над столичным коллективом. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "быков".
Таким образом, РБ Лейпциг находится на 9 месте в Бундеслиге после десяти матчей. Герта занимает 15 позицию.
Лейпциг – Герта 3:2
Голы: Форсберг, 25, Диалло, 30, Орбан, 45 - Лукебакио, 60, Йоветич, 64
Лейпциг: Блазвих - Симакан (Хенрихс, 61), Орбан, Диалло, Раум (Хальстенберг, 61) - Форсберг (Поульсен, 72), Шлягер, Айдара (Кампль, 61), Собослай - Силва (Новоа, 72).
Герта: Кристенсен - Платтенхарт (Миттельштадт, 46), Кэмпф, Рогель, Кенни - Сердар, Шуньич (Канга, 46), Тусар, Рихтер (Эджуке, 83), Лукебакио - Йоветич.
Предупреждения: Айдара, Кэмпф, Платтенхарт.