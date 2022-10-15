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РБ Лейпциг в голевой перестрелке обыграл Герту

Соперник Шахтера в ЛЧ добыл победу в рамках национального первенства.
Вчера, 22:57
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
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В десятом туре Бундеслиги РБ Лейпциг встретился с Гертой.

Коллектив Марко Розе добыл победу над столичным коллективом. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "быков".

Таким образом, РБ Лейпциг находится на 9 месте в Бундеслиге после десяти матчей. Герта занимает 15 позицию.

Лейпциг – Герта 3:2

Голы: Форсберг, 25, Диалло, 30, Орбан, 45 - Лукебакио, 60, Йоветич, 64

Лейпциг: Блазвих - Симакан (Хенрихс, 61), Орбан, Диалло, Раум (Хальстенберг, 61) - Форсберг (Поульсен, 72), Шлягер, Айдара (Кампль, 61), Собослай - Силва (Новоа, 72).

Герта: Кристенсен - Платтенхарт (Миттельштадт, 46), Кэмпф, Рогель, Кенни - Сердар, Шуньич (Канга, 46), Тусар, Рихтер (Эджуке, 83), Лукебакио - Йоветич.

Предупреждения: Айдара, Кэмпф, Платтенхарт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига герта РБ Лейпциг
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