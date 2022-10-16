Арсенал без Зинченко одолел Лидс
В воскресенье, 16 октября, в рамках 11 тура АПЛ Лидс принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0
Главным героем встречи стал вингер лондонцев Букайо Сака. Англичанин отметился забитым мячом в середине первого тайма.
Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропускал данную встречу из-за травмы.
После 11 туров Лидс занимает 15 место с 9 очками, а Арсенал идет на первой строчке, набрав 27 баллов.
Лидс - Арсенал 0:1
Гол: Сака, 35
Лидс: Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервилл, 84), Адамс, Харрисон (Клих, 75), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 46), Синистерра (Гелхардт, 89).
Арсенал: Рэмсдейл, Уайт (Тирни, 76), Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 73), Сака (Холдинг, 82), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли.
Предупреждения: Салиба, Габриэл.