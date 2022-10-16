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Арсенал без Зинченко одолел Лидс

"Канониры" закрепились на первой строчке АПЛ.
Сегодня, 18:39
Лидс - Арсенал / Getty Images
Лидс - Арсенал / Getty Images
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В воскресенье, 16 октября, в рамках 11 тура АПЛ Лидс принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0

Главным героем встречи стал вингер лондонцев Букайо Сака. Англичанин отметился забитым мячом в середине первого тайма.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропускал данную встречу из-за травмы.

После 11 туров Лидс занимает 15 место с 9 очками, а Арсенал идет на первой строчке, набрав 27 баллов.

Лидс - Арсенал 0:1

Гол: Сака, 35

Лидс: Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервилл, 84), Адамс, Харрисон (Клих, 75), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 46), Синистерра (Гелхардт, 89).

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт (Тирни, 76), Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 73), Сака (Холдинг, 82), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли.

Предупреждения: Салиба, Габриэл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ Лидс
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