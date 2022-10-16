Гол Неймара принес ПСЖ победу над Марселем

В воскресенье, 16 октября, в рамках 11 тура Лиги 1 ПСЖ встречался с Марселем. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил нападающий ПСЖ Неймар. Бразилец отличился на 45+1 минуте матча.

В середине второй половины встречи центрбек Марселя Самуэль Жиго заработал удаление, однако хозяева не смогли воспользоваться численным преимуществом, чтобы увеличить разрыв в счете.

После 11 туров ПСЖ идет на первом месте с 29 очками, а Марсель занимает 4 строчку, набрав 23 балла.

ПСЖ - Марсель 1:0

Гол: Неймар, 45+1

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Данилу Перейра (Мукиеле, 25), Маркиньос, Бернат - Верратти, Фабиан Руис, Витинья - Месси (Сарабия, 79), Неймар, Мбаппе.

Марсель: Лопес - Клосс, Мбемба, Байи (Жиго, 44), Балерди, Нуну Тавареш (Каборе, 71) - Верету (Гуйе, 79), Ронжье, Харит (Ундер, 71), Гендузи - Санчес (Дьенг, 79).

Предупреждение: Маркиньос.

Удаление: Жиго.