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Гол Неймара принес ПСЖ победу над Марселем

Парижане в большинстве обыграли принципиального соперника.
Вчера, 23:40
ПСЖ - Марсель / Getty Images
ПСЖ - Марсель / Getty Images
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В воскресенье, 16 октября, в рамках 11 тура Лиги 1 ПСЖ встречался с Марселем. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил нападающий ПСЖ Неймар. Бразилец отличился на 45+1 минуте матча.

В середине второй половины встречи центрбек Марселя Самуэль Жиго заработал удаление, однако хозяева не смогли воспользоваться численным преимуществом, чтобы увеличить разрыв в счете.

После 11 туров ПСЖ идет на первом месте с 29 очками, а Марсель занимает 4 строчку, набрав 23 балла.

ПСЖ - Марсель 1:0

Гол: Неймар, 45+1

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Данилу Перейра (Мукиеле, 25), Маркиньос, Бернат - Верратти, Фабиан Руис, Витинья - Месси (Сарабия, 79), Неймар, Мбаппе.

Марсель: Лопес - Клосс, Мбемба, Байи (Жиго, 44), Балерди, Нуну Тавареш (Каборе, 71) - Верету (Гуйе, 79), Ронжье, Харит (Ундер, 71), Гендузи - Санчес (Дьенг, 79).

Предупреждение: Маркиньос.

Удаление: Жиго.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1
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