Бавария без проблем обыграла Хоффенхайм

В субботу, 22 октября, в рамках 11 тура Бундеслиги Хоффенхайм принимал Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

В первом тайме мюнхенцы сумели отличиться дважды. Сначала счет открыл хавбек Джамал Мусиала, а удвоил преимущество своей команды форвард Эрик-Максим Чупо-Мотинг.

Во второй половине встречи обе команды имели моменты, чтобы отличиться, однако никто так и не сумел отличиться.

После 11 туров Хоффенхайм идет на 6-м месте с 17-ю очками, а Бавария занимает вторую строчку, набрав 22 балла.

Хоффенхайм - Бавария 0:2

Голы: Мусиала, 18, Чупо-Мотинг, 38

Хоффенгайм: Бауманн - Акпогума, Кабак, Нсоки - Сков (Кадержабек, 62), Премель (Штиллер, 85), Гайгер (Руди, 85), Баумгартнер (Крамарич, 61), Анхелиньо - Рюттер, Даббур (Бишоф, 77)

Бавария: Ульрайх - Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка (Забитцер, 70) - Коман (Мане, 61), Мусиала (Гравенберх, 76), Гнабри (Мазрави, 77) - Чупо-Мотинг (Тель, 70)

Предупреждения: Баумгартнер, 33, Премель, 68, Кабак, 80 - Упамекано, 51, Киммих, 61.