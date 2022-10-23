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Травма Варана менее серьезна, чем казалось - француз может поехать на чемпионат мира

У центрбека еще есть шансы поучаствовать в мундиале.
Вчера, 22:20
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images
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На 60-й минуте матча против Челси защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан получил травму и со слезами на глазах был вынужден покинуть поле.

По первичному ощущению казалось, что травма 29-летнего француза настолько серьезная, что она поставила крест на желании игрока поехать в Катар на чемпионат мира.

Но, как сообщает журналист Дамьен Дюбра, все оказалось менее тревожно. После МРТ у футболиста диагностировали повреждение подколенного сухожилия. Восстановление потребует 3-4 недель.

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Он больше не поможет манкунианцам до мундиаля. Если же он все-таки попадет в заявку сборной Франции, то пропустит первую игру группового этапа против Австралии. Напомним, что чемпионат мира начнется 20 ноября.

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