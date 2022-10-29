iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария на своем поле обыграла Майнц

Мюнхенцы добыли очередную победу в рамках чемпионата Германии.
Сегодня, 18:29
Бавария - Майнц / Getty Images
Бавария - Майнц / Getty Images
0 0 0

В субботу, 29 октября, в рамках 12 тура Бундеслиги Бавария принимала Майнц. Маля завершился победой хозяев со счетом 5:2.

Уже к концу первого тайма мюнхенцы следили громкую заявку на победу. Бавария забила три гола сопернику. По забитому мячу на свой счет записали Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Садио Мане.

Во второй половине встречи хозяева забили еще три гола, на что гости смогли ответить лишь одним мячом, который, впрочем, не сильно помог команде спастись от поражения.

После 12 туров Бавария идет на первом месте с 25 очками, а Майнц занимает 8-ю строчку, набрав 18 баллов.

Бавария - Майнц 6:2

Голы: Гнабри, 5, Мусиала, 28, Мане, 43, Горетцка, 58, Тель, 79, Шупо-Мотинг, 86 - Видмер, 45+4, Ингвартсен, 82

Бавария: Ульрайх, Мазрауи, Упамекано, де Лигт (Павар, 46), Дэвис, Горетцка (Забитцер, 60), Киммих, Шупо-Мотинг, Мане (Тель, 76), Гнабри (Коман, 60), Мусиала (Гравенберх, 72).

Майнц: Центнер, Видмер, Фернандеш (Белль, 67), Хак, Каси, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Фюльжени, 62), Баррейро, Штах (Баркок, 62), Онисиво (Бюргзорг, 76), Буркардт (Ингвартсен, 62).

Предупреждения: Фернандеш (34), Павар (88).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига майнц
0 0 0

Статьи по теме

Лейпциг перед матчем с Шахтером одолел Байер Лейпциг перед матчем с Шахтером одолел Байер
Эффект Левандовски не сработал: Карикатурист отметил влияние Роберта на игру Барселоны Эффект Левандовски не сработал: Карикатурист отметил влияние Роберта на игру Барселоны
"Сочувствуем тебе": Левандовски посетил раздевалку Баварии "Сочувствуем тебе": Левандовски посетил раздевалку Баварии
Бавария без проблем обыграла Хоффенхайм Бавария без проблем обыграла Хоффенхайм
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа19:37
Лейпциг перед матчем с Шахтером одолел Байер
Европа19:23
Челси потерпел разгромное поражение от Брайтона
Европа18:58
Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч с Фулхэмом
ММА18:49
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс18:33
"Любые условия": Ломаченко сделал заявление по поводу боя с Хэйни
Европа18:29
Бавария на своем поле обыграла Майнц
Бокс18:00
Ломаченко - Ортис: где смотреть бой 29.10.2022
Европа17:58
Наполи добыл разгромную победу над Сассуоло
Европа17:45
Зинченко не успеет восстановиться к ближайшему матчу чемпионата
Бокс17:30
Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK