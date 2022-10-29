Бавария на своем поле обыграла Майнц

В субботу, 29 октября, в рамках 12 тура Бундеслиги Бавария принимала Майнц. Маля завершился победой хозяев со счетом 5:2.

Уже к концу первого тайма мюнхенцы следили громкую заявку на победу. Бавария забила три гола сопернику. По забитому мячу на свой счет записали Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Садио Мане.

Во второй половине встречи хозяева забили еще три гола, на что гости смогли ответить лишь одним мячом, который, впрочем, не сильно помог команде спастись от поражения.

После 12 туров Бавария идет на первом месте с 25 очками, а Майнц занимает 8-ю строчку, набрав 18 баллов.

Бавария - Майнц 6:2

Голы: Гнабри, 5, Мусиала, 28, Мане, 43, Горетцка, 58, Тель, 79, Шупо-Мотинг, 86 - Видмер, 45+4, Ингвартсен, 82

Бавария: Ульрайх, Мазрауи, Упамекано, де Лигт (Павар, 46), Дэвис, Горетцка (Забитцер, 60), Киммих, Шупо-Мотинг, Мане (Тель, 76), Гнабри (Коман, 60), Мусиала (Гравенберх, 72).

Майнц: Центнер, Видмер, Фернандеш (Белль, 67), Хак, Каси, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Фюльжени, 62), Баррейро, Штах (Баркок, 62), Онисиво (Бюргзорг, 76), Буркардт (Ингвартсен, 62).

Предупреждения: Фернандеш (34), Павар (88).