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Брайтон - Челси 4:1: обзор матча и результат игры 29.10.2022

Лондонцы под руководством Поттера потерпели поражение от бывшей команды наставника.
Сегодня, 19:23
Брайтон - Челси / Getty Images
Брайтон - Челси / Getty Images
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В субботу, 29 октября, в рамках 14 тура АПЛ Брайтон встречался с Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Уже в первом тайме Брайтон сумел вколотить в ворота соперника три мяча. Голами отметились Леандро Троссард, а также в свои ворота забили Рубен Лофтус-Чик и Трево Чалоба.

А начале второй 45-минутки гости смогли отыграть один мяч, однако под занавес встречи Паскаль Гросс разбил все шансы "синих" на камбэк, отметившись решающим мячом.

После 14 туров Брайтон занимает 7-е место с 18-ю очками, а Челси идет на 5-й строчке, набрав 21 балл.

Статистика матча Брайтон - Челси 14-го тура АПЛ

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 19 - 15
Удары в створ: 9 - 7
Фолы: 16 - 6
Атаки: 61 - 110

Брайтон - Челси 4:1

Голы: Троссард, 5, Лофтус-Чик (АГ), 14, Чалоба (АГ), 42, Гросс, 90+2 - Хаверц, 48

Брайтон: Санчес - Марч, Вебстер, Данк, Эступиньян - Кайседо, МакКалистер, Гросс, Лаллана (Энкисо, 65), Митома (Лемпти, 73) - Троссард.

Челси: Кепа (Мэнди, 46) - Кукурелья (Чилвелл, 64), Силва, Чалоба - Стерлинг (Обамеянг, 64), Галлагер (Зиеш, 79), Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич (Броя, 79), Маунт, Хавертц.

Предупреждения: Стерлинг, Ковачич, Энкисо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Брайтон
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