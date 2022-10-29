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Боруссия Дортмунд на выезде обыграла Айнтрахт

"Шмели" обыграли прямого конкурента за место в зоне еврокубков.
Сегодня, 21:51
Айнтрахт - Боруссия / Getty Images
Айнтрахт - Боруссия / Getty Images
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В субботу, 29 октября, в рамках 12-го тура Бундеслиги Айнтрахт принимал Боруссию Дортмунд. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме "шмели" смогли первыми забить сопернику. Хавбек Юлиан Брандт отличиться уже на 21-й минуте, однако спустя пару атак хозяева смогли возобновить паритет.

Принес победу своей команде лидер полузащиты Джуд Беллингем. Англичанин с передачи Юссуфы Мукоко отличился голом в ворота Кевина Траппа.

После 12-ти туров Айнтрахт идет на 5-м месте с 20-ю баллами, а Боруссия занимает третью строчку, набрав 22 очка.

Айнтрах Ф — Боруссия Д 1:2

Голы: Камада, 26 - Брандт, 21, Беллингем, 52

Айнтрахт: Трапп – Тута, Якич, Ндика, Динга, Пеллегрини – Камада (Борре, 84), Роде (Соу, 72), Линдстрем (Аларио, 77), Гетце – Круг Муани.

Боруссия Д: Кобель – Азар, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле – Озкан, Беллингем, Мален (Рейна, 61), Брандт (Джан, 61), Адееми (Вольф, 69) – Мукоко (Модест, 61).

Предупреждения: Пеллегрини, Линдстрем, Озкан, Джан, Хуммельс, Роде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига айнтрахт Боруссия Дортмунд
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