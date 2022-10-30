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Голкипер Лидса установил рекорд по сейвам в нынешнем сезоне АПЛ

Мелье своей феноменальной игрой в рамке отметился уникальным достижением.
Сегодня, 09:20
Иллан Мелье / Getty Images
Иллан Мелье / Getty Images
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Голкипер Лидса Иллан Мелье отбил 9 ударов в матче чемпионата Англии против Ливерпуля. В целом в сторону ворот француза мерсисайцды ударили 22 раза, а сама игра завершилась победой Лидса со счетом 2:1.

Таким образом, 22-летний футболист установил рекорд по сэйвам в одной игре в нынешнем сезоне АПЛ.

В текущем сезоне Мелье провел всего 2 из 12-ти сухих матчей в чемпионате Англии, пропустив в среднем 1,58 гола за игру.

Ранее Гари Невилл сделал прогноз на итоговое место Ливерпуля в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Лидс
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