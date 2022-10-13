iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гари Невилл сделал прогноз на итоговое место Ливерпуля в АПЛ

Англичанин не верит в чемпионство мерсисайдцев.
Сегодня, 20:53
Гари Невилл / Getty Images
Гари Невилл / Getty Images
0 0 0

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл дал прогноз на итоговое место Ливерпуля в турнирной таблице АПЛ.

"Я не думаю, что Ливерпуль финиширует в первой четверке, да и Арсенал все еще может из нее выпасть. Но я пока поставлю "канониров" в топ-4 – чтобы порадовать их болельщиков!

Но я смотрю на Тоттенхэм, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль... Перед Арсеналом стоит сложная задача.

Читайте также: Ливерпуль не будет выкупать контракт хавбека Ювентуса

Я всегда уважал Арсенал как футбольный клуб, его традиции. Но последние годы выдались для него тяжелыми.

Я хочу, чтобы Арсенал преуспевал. Хочу, чтобы Артета добился успеха. Конте, Гвардиола, Клопп, Тухель до увольнения – соперничать с такими зверями тяжело", – сказал Невилл в интервью Football.London.

После 8 туров Ливерпуль занимает 10 место в турнирной таблицы АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Гари Невилл
0 0 0

Статьи по теме

Антони: Роналду сильно помог мне, когда я приехал в Англию Антони: Роналду сильно помог мне, когда я приехал в Англию
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Ливерпуль устроил избиение Рейнджерс в Лиге чемпионов Ливерпуль устроил избиение Рейнджерс в Лиге чемпионов
Холанд рассказал об особенной диете на 6 000 калорий, которая позволяет ему быть голевой машиной Холанд рассказал об особенной диете на 6 000 калорий, которая позволяет ему быть голевой машиной
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Интер 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Барселона - Интер 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа21:24
Ди Мария выбыл на три недели из-за травмы
Европа20:53
Гари Невилл сделал прогноз на итоговое место Ливерпуля в АПЛ
Европа20:28
Оуэн: Сейчас смешит сравнение Нуньеса с Холандом
Формула 120:22
Советник Ред Булл: Ферстаппена не лишат титула - ФИА не наказывает даже за самые серьезные нарушения
Европа19:57
Антони: Роналду сильно помог мне, когда я приехал в Англию
Лига Чемпионов19:50
Индзаги: В Испании Интер надолго запомнят
Лига Европы19:45
Динамо - Ренн 0:1 как это было
ММА19:27
Бои без правил: расписание боев и турниров
НБА19:21
Уильямсон получил повреждение во время предсезонной игры Нового Орлеана
Лига Европы18:56
Гармаш и Беседин одновременно выйдут в старте Динамо на матч против Ренна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK