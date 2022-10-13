Гари Невилл сделал прогноз на итоговое место Ливерпуля в АПЛ

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл дал прогноз на итоговое место Ливерпуля в турнирной таблице АПЛ.

"Я не думаю, что Ливерпуль финиширует в первой четверке, да и Арсенал все еще может из нее выпасть. Но я пока поставлю "канониров" в топ-4 – чтобы порадовать их болельщиков!

Но я смотрю на Тоттенхэм, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль... Перед Арсеналом стоит сложная задача.

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Я всегда уважал Арсенал как футбольный клуб, его традиции. Но последние годы выдались для него тяжелыми.

Я хочу, чтобы Арсенал преуспевал. Хочу, чтобы Артета добился успеха. Конте, Гвардиола, Клопп, Тухель до увольнения – соперничать с такими зверями тяжело", – сказал Невилл в интервью Football.London.

После 8 туров Ливерпуль занимает 10 место в турнирной таблицы АПЛ.