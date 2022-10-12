Ливерпуль не будет выкупать контракт хавбека Ювентуса

Артур не перейдет в стан мерсисайдцев на постоянной основе.

Английский Ливерпуль не намерен делать бразильца Артура полноправным игроком клуба.

По информации журналиста Бена Джейкобса, пункт о сумме выкупа футболиста в арендном соглашении не является обязательным.

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"Красные" согласились его вклчюить в договоренность лишь по просьбе Ювентуса. Артур всегда считался краткосрочной заменой игрокам основы.

В нынешнем сезоне футболист провел лишь три матча во всех турнирах за мерсисайдцев. Ранее хавбек выбыл с травмой на долгий срок.