Два основных защитника Ливерпуля выбыли на три недели из-за трамв

Матип и Трент не сыграют в дерби против Манчестер Сити.

Защитники Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип выбыли на некоторое время. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оба защитника Ливерпуля получили повреждения в матче 10-го тура АПЛ с Арсеналом (2:3) и были заменены.

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У Трента выявлена травма голеностопа, у Матипа – икроножной мышцы. Оба игрока пропустят до трех недель. Таким образом, защитники точно не сыграют с Манчестер Сити 16 октября.

Отметим, различные повреждения сейчас есть у полузащитников Артура, Алекса Окслейд-Чемберлена и Наби Кейта, а также у фулбека Эндрю Робертсона.