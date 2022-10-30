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Клопп оценил шансы Ливерпуля на попадание в топ-4 АПЛ

Немец объективно высказался о положении дел в клубе.
Сегодня, 13:51
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images
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Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о перспективах клуба попасть в топ-4 АПЛ.

"На самом деле, это не главная моя забота. Есть много других. Но, конечно, я не так глуп, чтобы не знать про отставание и про то, кто там наверху. Однако мы не можем квалифицироваться в Лигу чемпионов, играя так нестабильно, как мы делаем это сейчас.

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Надо исправляться – и тогда посмотрим, где мы окажемся. Знаем, что все возможно. Или многое возможно. Но для этого надо побеждать, а у нас пока не получается часто выигрывать", – сказал Клопп в интервью Goal.com.

Напомним, Ливерпуль на данный момент занимает 9-е место в АПЛ, набрав за 12 туров 16 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Юрген Клопп
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