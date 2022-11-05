"Защищать город и гонять овец": Клопп награжден высшей гражданской наградой Ливерпуля

Юрген Клопп был удостоен престижной награды на специальной церемонии в мэрии Ливерпуля. Главный тренер мерсисайдцев получил гражданскую награду Свобода города - высшая награда для гражданских лиц, сообщает BBC.

55-летний немец стал вторым после Нельсона Манделы иностранным гражданином, удостоенным этой чести.

"Город Ливерпуль — это дом, вот как. Мы приехали сюда более семи лет назад. С самоого первого момента люди были очень открытыми, очень дружелюбными", - сказал Клопп.

"Я знаю, что сэр Кенни Далглиш ранее получил Свободу города, поэтому, если мое имя указано рядом с ним и всеми другими лауреатами, это делает данную награду еще более особенной".

Говоря о праве гонять овец по улицам города, которое дается с наградой, Юрген сказал: "Я немного читал об этом, что это значит. Я читал что-то про овец в городе и тому подобное. Я не уверен на 100%. Но одна из обязанностей — защищать город, ну или в прошлом это было так".

"Я знаю, что они имели в виду другое, но я буду (защищать город) со словом "всегда".

Вне поля Юрген Клопп является послом Фонда Ливерпуля и регулярно принимает участие в мероприятиях по сбору средств, помогая собрать тысячи фунтов для местных благотворительных организаций.

Клопп является третьим тренером в истории Ливерпуля, удостоенным этой чести, наряду с сэром Кенни Далглишем и Бобом Пэйсли.