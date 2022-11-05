iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Защищать город и гонять овец": Клопп награжден высшей гражданской наградой Ливерпуля

Получая свою награду, немец поклялся навсегда стать защитником этого города.
Сегодня, 11:10
Юрген Клопп / Mirror
Юрген Клопп / Mirror
0 0 0

Юрген Клопп был удостоен престижной награды на специальной церемонии в мэрии Ливерпуля. Главный тренер мерсисайдцев получил гражданскую награду Свобода города - высшая награда для гражданских лиц, сообщает BBC.

55-летний немец стал вторым после Нельсона Манделы иностранным гражданином, удостоенным этой чести.

"Город Ливерпуль — это дом, вот как. Мы приехали сюда более семи лет назад. С самоого первого момента люди были очень открытыми, очень дружелюбными", - сказал Клопп.

"Я знаю, что сэр Кенни Далглиш ранее получил Свободу города, поэтому, если мое имя указано рядом с ним и всеми другими лауреатами, это делает данную награду еще более особенной".

Говоря о праве гонять овец по улицам города, которое дается с наградой, Юрген сказал: "Я немного читал об этом, что это значит. Я читал что-то про овец в городе и тому подобное. Я не уверен на 100%. Но одна из обязанностей — защищать город, ну или в прошлом это было так".

"Я знаю, что они имели в виду другое, но я буду (защищать город) со словом "всегда".

Вне поля Юрген Клопп является послом Фонда Ливерпуля и регулярно принимает участие в мероприятиях по сбору средств, помогая собрать тысячи фунтов для местных благотворительных организаций.

Клопп является третьим тренером в истории Ливерпуля, удостоенным этой чести, наряду с сэром Кенни Далглишем и Бобом Пэйсли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп
0 0 0

Статьи по теме

Клопп: Начинать ЧМ-2022 через неделю после последней игры – безумие Клопп: Начинать ЧМ-2022 через неделю после последней игры – безумие
Клопп высказался о прогрессе Нуньеса в последних матчах Клопп высказался о прогрессе Нуньеса в последних матчах
Голден Стэйт установил абсолютный антирекорд НБА Голден Стэйт установил абсолютный антирекорд НБА
"Было недовольство": Тренер Брюгге рассказал, в чем заключалась проблема с Яремчуком "Было недовольство": Тренер Брюгге рассказал, в чем заключалась проблема с Яремчуком
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА11:37
Голден Стэйт установил абсолютный антирекорд НБА
Европа11:31
"Было недовольство": Тренер Брюгге рассказал, в чем заключалась проблема с Яремчуком
Европа11:10
"Защищать город и гонять овец": Клопп награжден высшей гражданской наградой Ливерпуля
Киберспорт11:00
IEM Rio Major: сегодня стартует Стадия легенд
НБА10:46
Nike приостановил сотрудничество с Ирвингом, также отменив выход модели именных кроссовок
НБА10:11
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта
НХЛ10:01
НХЛ: Колорадо и Каролина одержали очередные победы
НБА09:45
НБА: Лейкерс дома уступили Юте, Уорриорз проиграли пятый матч подряд
Бокс08:44
"С нашей стороны все сделано": Менеджер Усика оценил готовность к организации боя с Фьюри
Киберспорт08:20
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK