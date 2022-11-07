Fenway Sports Group (FSG), владельцы Ливерпуля, выставили клуб на продажу, передает Sky Sports. Для заинтересованных сторон подготовлена ​​полная торговая презентация.

Они пригласили Goldman Sachs и Morgan Stanley, чтобы те помогли в этом процессе. При этом владельцы не забыли добавить, что FSG остается полностью приверженной клубу.

"Недавно произошел ряд смен собственников и слухов о смене собственников в клубах АПЛ, и неизбежно нас регулярно спрашивают о собственности Fenway Sports Group в Ливерпуле".

"FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами Ливерпуля. Ранее FSG заявляла, что при соблюдении правильных условий мы рассмотрим данные предложения, если это будет в интересах Ливерпуля как клуба".

"FSG по-прежнему полностью привержена успеху Ливерпуля как на поле, так и за его пределами".

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В основном, мерсисайдцы принадлежат Джону Генри, а также председателю FSG Тому Вернеру. Ливерпуль был продан FSG 15 октября 2010 года за 300 миллионов фунтов.

Под управлением FSG Ливерпуль выигрывал Премьер-лигу, Лигу чемпионов, кубок Англии и дважды кубок лиги.. За это время "красные" также выиграли Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

FSG также владеет бейсбольным клубом Бостон Ред Сокс и клубом НХЛ Питтсбург Пингвинз.