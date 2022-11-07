iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Владельцы Ливерпуля выставили клуб на продажу

Нынешние американские владельцы готовы продать мерсисайдцев.
Сегодня, 17:41
Джон Генри / Getty Images
Джон Генри / Getty Images

Fenway Sports Group (FSG), владельцы Ливерпуля, выставили клуб на продажу, передает Sky Sports. Для заинтересованных сторон подготовлена ​​полная торговая презентация.

Они пригласили Goldman Sachs и Morgan Stanley, чтобы те помогли в этом процессе. При этом владельцы не забыли добавить, что FSG остается полностью приверженной клубу.

"Недавно произошел ряд смен собственников и слухов о смене собственников в клубах АПЛ, и неизбежно нас регулярно спрашивают о собственности Fenway Sports Group в Ливерпуле".

"FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами Ливерпуля. Ранее FSG заявляла, что при соблюдении правильных условий мы рассмотрим данные предложения, если это будет в интересах Ливерпуля как клуба".

"FSG по-прежнему полностью привержена успеху Ливерпуля как на поле, так и за его пределами".

Читай также: Ливерпуль отправится в Мадрид, ПСЖ и Бавария выявят сильнейшего: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В основном, мерсисайдцы принадлежат Джону Генри, а также председателю FSG Тому Вернеру. Ливерпуль был продан FSG 15 октября 2010 года за 300 миллионов фунтов.

Под управлением FSG Ливерпуль выигрывал Премьер-лигу, Лигу чемпионов, кубок Англии и дважды кубок лиги.. За это время "красные" также выиграли Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

FSG также владеет бейсбольным клубом Бостон Ред Сокс и клубом НХЛ Питтсбург Пингвинз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Джон Генри

Статьи по теме

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча 06.11.2022 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча 06.11.2022
Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом
Арсенал Зинченко добыл минимальную победу над Челси Арсенал Зинченко добыл минимальную победу над Челси
Тренер Шарлотт пригласил уволенного Нэша, чтобы тот оценил его состав Тренер Шарлотт пригласил уволенного Нэша, чтобы тот оценил его состав
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: фирменный проход Уолла и данк Зубаца через Кесслера
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: фирменный проход Уолла и данк Зубаца через Кесслера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА20:21
Тренер Шарлотт пригласил уволенного Нэша, чтобы тот оценил его состав
ЧМ-202219:59
Алвес едет на мундиаль, Фирмино остается дома: заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Европа19:51
Бекхэм: Утром я носил футболку Манчестер Юнайтед, а днем – форму Тоттенхэма
Лига Чемпионов19:29
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Европа19:24
Гари Невилл верит, что Конте сможет принести Тоттенхэму трофей
Теннис19:16
Швентек намерена побороться с Левандовски за звание лучшего польского атлета года
Европа18:55
Модель OnlyFans пообещала лидеру сборной Мексики "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022
НБА18:53
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: фирменный проход Уолла и данк Зубаца через Кесслера
ЧМ-202218:45
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
НБА18:31
Дэвис - о старте Лейкерс 2-7: Я знаю, что соперники нас боятся
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK