Зинченко остался в запасе Арсенала на матч Кубка английской лиги

Украинский защитник не попал в стартовый состав на поединок с Брайтоном.

В среду, 9 ноября, лондонский Арсенал в матче третьего раунда Кубка английской лиги примет на своем поле Брайтон.

Главный тренер "канониров" Микель Артета перед поединком не включил в стартовый состав команды недавно вернувшегося после травмы защитника Александра Зинченко. Украинец начнет игру на скамейке запасных.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧤 Hein makes his debut

💪 Cedric at the back

⚡️ Marquinhos in attack



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В текущем сезоне Зинченко провел в составе Арсенала семь матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, что матч Кубка английской лиги Арсенал - Брайтон начнется в 21:45 по киевскому времени.