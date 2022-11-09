Зинченко остался в запасе Арсенала на матч Кубка английской лиги
Украинский защитник не попал в стартовый состав на поединок с Брайтоном.
В среду, 9 ноября, лондонский Арсенал в матче третьего раунда Кубка английской лиги примет на своем поле Брайтон.
Главный тренер "канониров" Микель Артета перед поединком не включил в стартовый состав команды недавно вернувшегося после травмы защитника Александра Зинченко. Украинец начнет игру на скамейке запасных.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) November 9, 2022
🧤 Hein makes his debut
💪 Cedric at the back
⚡️ Marquinhos in attack
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В текущем сезоне Зинченко провел в составе Арсенала семь матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
Напомним, что матч Кубка английской лиги Арсенал - Брайтон начнется в 21:45 по киевскому времени.