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Зинченко остался в запасе Арсенала на матч Кубка английской лиги

Украинский защитник не попал в стартовый состав на поединок с Брайтоном.
Сегодня, 21:20
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В среду, 9 ноября, лондонский Арсенал в матче третьего раунда Кубка английской лиги примет на своем поле Брайтон.

Главный тренер "канониров" Микель Артета перед поединком не включил в стартовый состав команды недавно вернувшегося после травмы защитника Александра Зинченко. Украинец начнет игру на скамейке запасных.

В текущем сезоне Зинченко провел в составе Арсенала семь матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, что матч Кубка английской лиги Арсенал - Брайтон начнется в 21:45 по киевскому времени.

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