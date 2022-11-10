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Футбол

Клуб АПЛ сменит эмблему по окончанию этого сезона

Астон Вилла проведет ребрендинг.
Сегодня, 19:18
Текущее лого Виллы
Текущее лого Виллы

Бирмингемская Астон Вилла приняла решение провести ребрендинг. Пресс-служба клуба провела голосование среди болельщиков по смене эмблемы.

Победитель голосования набрал целых 72% голосов. Новый вариант будет выполнен в круглом стиле, в бордовом и голубом цветах, с использованием клубного символа - льва и годом основания команды.

Изменения в айдентике команды вступят в силу с сезона-2023/24. Текущую кампанию коллектив испанца Унаи Эмери доиграет с прежней эмблемой


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