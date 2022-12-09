ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер поделился мнением о реформах по поводу чемпионата мира.

По словам функционера, организация не станет проводить главный международный турнир каждые два года.

"Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но для таких изменений пришлось бы полностью пересмотреть календарь квалификации".

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"Сегодня мы не стремимся к этому. Мы придерживаемся четырехлетнего цикла, в ходе которого будут проходить мужской чемпионат мира будет чередоваться с женским, который становится все более и более значимым, Евро и клубный чемпионат мира, который необходим", - приводит слова Венгера L'Equipe.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты чемпионате мира в Катаре.