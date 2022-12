Защитник сборной Уругвая назвал рефери матча с Ганой сыновьями шл** и ударил директора ФИФА

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес серьезно подставил себя, поддавшись эмоциям после матча с Ганой.

Центрбэк "селесте" болезненно отреагировал на вылет с Чемпионата мира-2022 из-за чего ему грозит длительная дисквалификация.

После финального свистка Хименес разразился тиррадой в стороу арбитров поединка с "черными звездами".

"Рефери просто кучка злодеев, они сыновья шл**", - сказал футболист, снимавшему его оператору.

❗️ Josema Giménez after the game: “They [the referees] are all a bunch of thieves these sons of b*tches. Yes, record me. Son of a b*tch.” pic.twitter.com/Im77roiqCu

Также он ударил локтем директора по соревнованиям ФИФА. Если данные эпизоды включены в рапорт по матчу, то Хименеса дисквалифицируют на 15 матчей.

Watch: #URU CB Jose María Giménez after full-time during the argument with the ref’s was seen elbowing the Director of Competitions of FIFA in the head. pic.twitter.com/bDG4yXo8qm