Бавария весной активизирует попытки подписать Кейна

После того, как Роберт Левандовски перешел в Барселону, мюнхенская Бавария осталась без классического форварда основного состава.

В ростере мюнхенцев есть Эрик Максим Чупо-Мотинг, который уже не раз помогал своему клубу завоевать победу, но Юлиану Нагельсманну нужен более высококлассный нападающий.

Некоторое время Баварию связывают с трансфером капитана Тоттенхэма Харри Кейна. Пока футбольный мир наблюдает за чемпионатом мира, разговоры о переезде 29-летнего англичанина в Мюнхен приутихли.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, Бавария намерена уже весной активизировать переговоры со "шпорами" на предмет вероятности осуществления трансфера игрока.

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Сам Кейн может согласиться на смену клубной прописки ради возможности выигрывать трофеи, чего в Лондоне с ним может и не произойти.