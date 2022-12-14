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Даты возобновления чемпионатов: АПЛ вернется раньше всех, УПЛ увидим уже весной

Европейский футбол близок к своему возобновлению.
Сегодня, 14:03
Арсенал Лондон / Getty Images
Арсенал Лондон / Getty Images

В ноябре стартовал чемпионат мира по футболу, из-за которого были приостановлены командные соревнования.

Главный международный турнир подходит к своему завершению, а значит можно готовиться к возвращению национальных чемпионатов.

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Из ТОП-5 лиг наиболее ранее начнут играть команды из АПЛ, а позднее - немецкие коллективы. Стоит отметить, что УПЛ мы увидим аж весной.

Вашему вниманию даты возобновления чемпионатов в Европе (ТОП-5 и УПЛ выделены жирным шрифтом):

  • Англия: 26 декабря (Кубок английской лиги - с 20 декабря)
  • Испания: 29 декабря (Кубок Испании - с 20 декабря)
  • Германия: 20 января
  • Италия: 4 января
  • Франция: 28 декабря
  • Нидерланды: 6 января
  • Португалия: 28 декабря
  • Бельгия: 23 декабря (Кубок Бельгии - с 20 декабря)
  • Шотландия: 15 декабря
  • Австрия: 10 февраля (Кубок Австрии - с 3 февраля)
  • Сербия: 4 февраля
  • Турция: 23 декабря (Кубок Турции - с 20 декабря)
  • Швейцария: 21 января
  • Чехия: 28 января
  • Норвегия: 10 апреля
  • Украина: 4 марта
  • Дания: 17 февраля
  • Хорватия: 18 января (Кубок Хорватии - с 14 февраля)
  • Греция: 21 декабря (Кубок Греции - с 14 декабря)
  • Израиль: 17 декабря (Кубок Израиля - с 12 декабря)

Отметим, что Лига чемпионов вернется 14 февраля, а Лига Европы и Лига конференций - 16 февраля.

В турнирной таблице чемпионата Украины лидирует Днепр-1, у которого 35 очков за 14 туров. На втором месте идет донецкий Шахтер с 30 баллами за 13 игр. Тройку лучших замыкает киевское Динамо с 30 баллами после 15 матчей.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер купил английский клуб.


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