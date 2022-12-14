Даты возобновления чемпионатов: АПЛ вернется раньше всех, УПЛ увидим уже весной
В ноябре стартовал чемпионат мира по футболу, из-за которого были приостановлены командные соревнования.
Главный международный турнир подходит к своему завершению, а значит можно готовиться к возвращению национальных чемпионатов.
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Из ТОП-5 лиг наиболее ранее начнут играть команды из АПЛ, а позднее - немецкие коллективы. Стоит отметить, что УПЛ мы увидим аж весной.
Вашему вниманию даты возобновления чемпионатов в Европе (ТОП-5 и УПЛ выделены жирным шрифтом):
- Англия: 26 декабря (Кубок английской лиги - с 20 декабря)
- Испания: 29 декабря (Кубок Испании - с 20 декабря)
- Германия: 20 января
- Италия: 4 января
- Франция: 28 декабря
- Нидерланды: 6 января
- Португалия: 28 декабря
- Бельгия: 23 декабря (Кубок Бельгии - с 20 декабря)
- Шотландия: 15 декабря
- Австрия: 10 февраля (Кубок Австрии - с 3 февраля)
- Сербия: 4 февраля
- Турция: 23 декабря (Кубок Турции - с 20 декабря)
- Швейцария: 21 января
- Чехия: 28 января
- Норвегия: 10 апреля
- Украина: 4 марта
- Дания: 17 февраля
- Хорватия: 18 января (Кубок Хорватии - с 14 февраля)
- Греция: 21 декабря (Кубок Греции - с 14 декабря)
- Израиль: 17 декабря (Кубок Израиля - с 12 декабря)
Отметим, что Лига чемпионов вернется 14 февраля, а Лига Европы и Лига конференций - 16 февраля.
В турнирной таблице чемпионата Украины лидирует Днепр-1, у которого 35 очков за 14 туров. На втором месте идет донецкий Шахтер с 30 баллами за 13 игр. Тройку лучших замыкает киевское Динамо с 30 баллами после 15 матчей.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер купил английский клуб.