Даты возобновления чемпионатов: АПЛ вернется раньше всех, УПЛ увидим уже весной

В ноябре стартовал чемпионат мира по футболу, из-за которого были приостановлены командные соревнования.

Главный международный турнир подходит к своему завершению, а значит можно готовиться к возвращению национальных чемпионатов.

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Из ТОП-5 лиг наиболее ранее начнут играть команды из АПЛ, а позднее - немецкие коллективы. Стоит отметить, что УПЛ мы увидим аж весной.

Вашему вниманию даты возобновления чемпионатов в Европе (ТОП-5 и УПЛ выделены жирным шрифтом):

Англия: 26 декабря (Кубок английской лиги - с 20 декабря)

Испания: 29 декабря (Кубок Испании - с 20 декабря)

Германия: 20 января

Италия: 4 января

Франция: 28 декабря

Нидерланды: 6 января

Португалия: 28 декабря

Бельгия: 23 декабря (Кубок Бельгии - с 20 декабря)

Шотландия: 15 декабря

Австрия: 10 февраля (Кубок Австрии - с 3 февраля)

Сербия: 4 февраля

Турция: 23 декабря (Кубок Турции - с 20 декабря)

Швейцария: 21 января

Чехия: 28 января

Норвегия: 10 апреля

Украина: 4 марта

Дания: 17 февраля

Хорватия: 18 января (Кубок Хорватии - с 14 февраля)

Греция: 21 декабря (Кубок Греции - с 14 декабря)

Израиль: 17 декабря (Кубок Израиля - с 12 декабря)

Отметим, что Лига чемпионов вернется 14 февраля, а Лига Европы и Лига конференций - 16 февраля.

В турнирной таблице чемпионата Украины лидирует Днепр-1, у которого 35 очков за 14 туров. На втором месте идет донецкий Шахтер с 30 баллами за 13 игр. Тройку лучших замыкает киевское Динамо с 30 баллами после 15 матчей.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер купил английский клуб.