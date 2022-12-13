Американский миллиардер купил Борнмут

Консорциум американского миллиардера Билла Фоули закончил процесс приобретения Борнмута. Соглашение было заключено еще в октябре этого года, а только сейчас АПЛ наконец-то приняли все детали.

Еще в сентябре стало известно, что американский владелец ряда клубов в НХЛ и НФЛ желает приобрести английский клуб. До недавнего времени Борнмут принадлежал росиянину Максиму Демину, который приобрел его еще в 2011 году. Согласно последней информации, Демин инвестировал в клуб примерно 60 млн фунтов стерлингов за последние два года.

Известно, что за 100% акций Борнмута Демин получил 100 млн фунтов стерлингов. 25% акций получил Фоули, а еще минорную долю акций купил американский актер Майкл Б. Джордан, пишет The Telegraph.

Таким образом, Борнмут стал уже 10 клубом в АПЛ, который имеет американских владельцев. После 15 туров клуб занимает 14 строчку с 16 очками.