iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Американский миллиардер купил Борнмут

Уже 10 клубов АПЛ стали принадлежать американцам.
Сегодня, 17:31
Борнмут / Getty Images
Борнмут / Getty Images

Консорциум американского миллиардера Билла Фоули закончил процесс приобретения Борнмута. Соглашение было заключено еще в октябре этого года, а только сейчас АПЛ наконец-то приняли все детали.

Еще в сентябре стало известно, что американский владелец ряда клубов в НХЛ и НФЛ желает приобрести английский клуб. До недавнего времени Борнмут принадлежал росиянину Максиму Демину, который приобрел его еще в 2011 году. Согласно последней информации, Демин инвестировал в клуб примерно 60 млн фунтов стерлингов за последние два года.

Известно, что за 100% акций Борнмута Демин получил 100 млн фунтов стерлингов. 25% акций получил Фоули, а еще минорную долю акций купил американский актер Майкл Б. Джордан, пишет The Telegraph.

Таким образом, Борнмут стал уже 10 клубом в АПЛ, который имеет американских владельцев. После 15 туров клуб занимает 14 строчку с 16 очками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ

Статьи по теме

Стали известны сроки долгожданного возвращения в игру хавбека Ливерпуля Стали известны сроки долгожданного возвращения в игру хавбека Ливерпуля
Бавария весной активизирует попытки подписать Кейна Бавария весной активизирует попытки подписать Кейна
Владельцы Манчестер Юнайтед отказались от выплаты дивидендов впервые с 2016 года Владельцы Манчестер Юнайтед отказались от выплаты дивидендов впервые с 2016 года
Вулверхэмптон ведет переговоры с Атлетико сразу по двум игрокам Вулверхэмптон ведет переговоры с Атлетико сразу по двум игрокам
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Хорватия определят первого финалиста
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

ЧМ-202220:30
Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция матча 13.12.2022 чемпионата мира
Европа20:20
Рабьо может сменить клубную прописку уже зимой
ЧМ-202220:00
Аргентина - Хорватия: стали известны стартовые составы
ЧМ-202220:00
Аргентина - Хорватия: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022
ЧМ-202219:50
Дешам: Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны
ЧМ-202219:21
Два игрока сборной Франции могут пропустить матч с Марокко
ЧМ-202219:00
Аргентина - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13.12.2022
ММА18:53
Масвидаль может стать заменой Усману в титульном бою с Эдвардсом
Формула 118:48
Команда Формулы-1 собирает деньги для украинцев
Формула 118:27
Рокировки в Ф-1: сразу четыре команды сменили руководителей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK