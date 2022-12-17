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Футбол

Он остается: Саутгейт не уйдет с поста тренера сборной Англии

Тренер "убежден", что должен остаться у руля "Трех Львов" еще на один цикл.
Вчера, 23:23
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Гарет Саутгейт сомневался в своем будущем после вылета сборной Англии из четвертьфинала чемпионата мира. 

Однако теперь ожидается, что он останется у руля "Трех Львов" до завершения Евро-2024, сообщает Sky Sports.

Ранее 52-летний англичанин говорил, что ему нужно время, чтобы обдумать свое будущее после того, как Англия проиграла Франции 1:2 на стадии 1/4 финала мундиаля в Катаре.

Поговорив со своей семьей, Саутгейт убедился, что он должен остаться во главе сборной Англии и отработать свой контракт до конца. Соглашение тренера с Футбольной ассоциацией Англии действует до конца 2024 года.

С момента вступления в должность в 2016 году Гарет Саутгейт вывел Англию в полуфинал чемпионата мира 2018 года и финал Евро-2020, а затем вышел в восьмерку лучших команд в Катаре чемпионата мира 2022 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия сборная Англии Гарет Саутгейт

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