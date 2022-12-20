Стало известно будущее Роналду в сборной Португалии

Криштиану Роналду определился с дальнейшими планами, касающимися игры за Португалию.

По информации издания Marca, форвард, который пока пребывает без клуба намерен продолжить свою карьеру в национальной команде.

Роналду намерен поехать на ещё один чемпионат мира.

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Португалец обеспокоен выступлением команды на предыдущем Мундиале и в особенности тем фактом, что победа на турнире досталась Аргентине и Лео Месси в частности.

Напомним, в первой части сезона Роналду выступал за МЮ, но клуб разорвал с ним контракт из-за скандального интервью.