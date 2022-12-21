Ван Гал прокомментировал возможность возглавить сборную Португалии

Бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что готов возглавить национальную команду Португалии.

"Бельгия? Я не заигрываю с Бельгией. Мне задавали вопросы о Бельгии, и, конечно, я должен был ответить.

С Португалией я тоже не флиртую, я на пенсии.

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Если мне позвонят, я выслушаю. Вот и все, что я могу сказать", – заявил ван Гал в интервью NPO 3FM.

Напомним, 71-летний специалист покинул сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2022 от Аргентины (2:2, 4:2 пен).