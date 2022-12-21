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Челси назначил нового технического директора

"Синие" сумели договориться с бывшим работодателем специалиста, чтобы тот сразу же приступил к выполнению обязанностей.
Сегодня, 12:51
Кристофер Вивель / Kicker
Кристофер Вивель / Kicker

Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о назначении Кристофера Вивеля на должность технического директора клуба.

Ранее 36-летний немец занимал аналогичную должность в РБ Лейпциге, где проработал с августа 2020 года. До этого он работал директором скаутского отдела РБ Зальцбурга, а также скаутом в Хоффенхайме.

Сообщается, что Вивель сразу же приступит к выполнению обязанностей.

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"Челси строит самый захватывающий проект в мировом футболе, и я очень горжусь тем, что присоединяюсь к клубу", - заявил Вивель. 

"У клуба большой потенциал, чтобы продолжать добиваться успеха, развиваться и расти. Я с нетерпением жду возможности сыграть в этом свою роль".

Напомним, что Челси оставался без технического директора с прошлого лета, когда свой пост оставил Петр Чех. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси РБ Лейпциг

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