Челси назначил нового технического директора
Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о назначении Кристофера Вивеля на должность технического директора клуба.
Ранее 36-летний немец занимал аналогичную должность в РБ Лейпциге, где проработал с августа 2020 года. До этого он работал директором скаутского отдела РБ Зальцбурга, а также скаутом в Хоффенхайме.
Сообщается, что Вивель сразу же приступит к выполнению обязанностей.
Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director.— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022
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"Челси строит самый захватывающий проект в мировом футболе, и я очень горжусь тем, что присоединяюсь к клубу", - заявил Вивель.
"У клуба большой потенциал, чтобы продолжать добиваться успеха, развиваться и расти. Я с нетерпением жду возможности сыграть в этом свою роль".
Напомним, что Челси оставался без технического директора с прошлого лета, когда свой пост оставил Петр Чех.