Челси назначил нового технического директора

"Синие" сумели договориться с бывшим работодателем специалиста, чтобы тот сразу же приступил к выполнению обязанностей.

Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о назначении Кристофера Вивеля на должность технического директора клуба.

Ранее 36-летний немец занимал аналогичную должность в РБ Лейпциге, где проработал с августа 2020 года. До этого он работал директором скаутского отдела РБ Зальцбурга, а также скаутом в Хоффенхайме.

Сообщается, что Вивель сразу же приступит к выполнению обязанностей.

Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022

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"Челси строит самый захватывающий проект в мировом футболе, и я очень горжусь тем, что присоединяюсь к клубу", - заявил Вивель.

"У клуба большой потенциал, чтобы продолжать добиваться успеха, развиваться и расти. Я с нетерпением жду возможности сыграть в этом свою роль".

Напомним, что Челси оставался без технического директора с прошлого лета, когда свой пост оставил Петр Чех.