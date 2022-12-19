Прогноз сезона АПЛ от суперкомпьютера: борьба Ман Сити и Арсенала, Ньюкасл выше Челси и МЮ

Чемпионат мира в Катаре подошел к концу и все игроки вскоре вернутся в расположение своих команд.

Уже на этой неделе возвращается клубный футбол - чемпионаты возобновятся, как и борьба команд за трофеи и выживание.

Суперкомпьютер BonusCodeBets спрогнозировал то, в каком порядке представители АПЛ завершат сезон-2022/23, передает Manchester Evening News.

Так, по мнению техники, Арсенал все же не сумеет прервать свою чемпионскую засуху, уступив первое место Манчестер Сити, который защитит свой титул чемпиона Англии.

Ливерпуль выбьет из зоны Лиги чемпионов Ньюкасл, который в свою очередь опередит Манчестер Юнайтед и Челси.

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Эвертон Виталия Миколенко вновь удержится в элите английского футбола, а вот Вулверхэмптон, Борнмут и Ноттингем Форест отправятся покорять Чемпионшип.

Итоги АПЛ сезона-2022/23 по прогнозу суперкомпьютера:

Манчестер Сити; Арсенал; Ливерпуль; Тоттенхэм; Ньюкасл; Манчестер Юнайтед; Челси; Брайтон; Кристал Пэлас; Астон Вилла; Лестер; Вест Хэм; Брентфорд; Фулхэм; Лидс; Саутгемптон; Эвертон; Вулверхэмптон; Борнмут; Ноттингем Форест.

Напомним, что Английская Премьер-лига вернется в понедельник, 26 декабря, матчем Тоттенхэма и Брентфорда.