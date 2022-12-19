Легенда Челси призвал клуб подписать Роналду

Бывший футболист Челси Вильям Галлас считает, что клубу стоит подумать о подписании экс-форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"Челси нужно купить нападающего. Необходимо найти подходящего форварда, который бы соответствовал их системе. Я не один вижу эту проблему.

Читайте также: Итальянский журналист поделился информацией касаемо будущего Роналду

Челси находится в ситуации, когда они не забивают много голов, и Роналду мог бы с этим помочь. Ему было тяжело на скамейке запасных на чемпионате мира, поэтому ему нужно время для размышления, чтобы избежать ситуации, подобной тому, что произошло в Манчестер Юнайтед. Если он и перейдет в Челси, то только до конца сезона, но я думаю, что он мог бы отлично там справиться", – сказал Галлас в интервью Genting Casino.

Напомним, в данный момент Роналду находится в статусе свободного агента, после того как в ноябре он расторг контракт с Манчестер Юнайтед.