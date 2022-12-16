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Итальянский журналист поделился информацией касаемо будущего Роналду

В борьбе за подписание португальца остался всего один клуб.
Сегодня, 10:49
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио высказался о будущем форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Он получил одно предложение – от Аль-Насра. Они уже хотели подписать его летом. Сейчас они предложили 200 млн евро по контракту на 2,5 года. Криштиану хотел остаться в Европе, но не получил конкретных предложений от европейских клубов. Только от Ньюкасла. Но туда его звали только до июня, а потом предлагали отправиться в Аль-Наср. Думаю, все уже согласовано.

Конечно, он еще не подписал контракт, поэтому предложения еще могут поступить, но не уверен, что это случится. На данный момент возможным вариантом продолжения его карьеры остаются лишь арабские команды. Из Дубая, например. В Европе у него нет вариантов. Да, Спортинг очень хочет его вернуть, но, конечно, они не могут бороться с Аль-Насром и другими арабскими клубами с финансовой точки зрения", – заявил Ди Марцио в интервью Soccernews.nl.

Напомним, в данный момент Роналду находится в статусе свободного агента, после того как в ноябре он расторг контракт с Манчестер Юнайтед.

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