Роналду тренируется на базе Реала
Португалец поддерживает физическую форму.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду тренируется на базе Реала. Об этом сообщает издание Relevo.
37-летний португалец отдельно от команды работает над поддержанием физической формы на одном из полей комплекса.
Отметим, в данный момент Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне на счету португальца 1 гол в 10 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Криштиану повторил рекорд по матчам за одну сборную.