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Роналду тренируется на базе Реала

Португалец поддерживает физическую форму.
Сегодня, 18:26
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду тренируется на базе Реала. Об этом сообщает издание Relevo.

37-летний португалец отдельно от команды работает над поддержанием физической формы на одном из полей комплекса.

Отметим, в данный момент Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне на счету португальца 1 гол в 10 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Криштиану повторил рекорд по матчам за одну сборную.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Реал Мадрид

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