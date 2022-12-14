Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду тренируется на базе Реала. Об этом сообщает издание Relevo.

37-летний португалец отдельно от команды работает над поддержанием физической формы на одном из полей комплекса.

Отметим, в данный момент Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне на счету португальца 1 гол в 10 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Криштиану повторил рекорд по матчам за одну сборную.