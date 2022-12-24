Экс-наставника сборной Бразилии ограбили на пляже
Тите стал жертвой преступника на своей родине.
Бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите ограбили на одном из пляжей Рио-де-Жанейро.
По сообщениям издания Globo, у местного 61-летнего специалиста угнали цепочку.
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Также отмечается, что преступник обвинил экс-наставника "пентакампеонов" в провале на Мундиале в Катаре.
Напомним, на прошедшем мировом первенстве Бразилия в четвертьфинале уступила Хорватии в серии пенальти.